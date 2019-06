Dalle 2:00 circa della scorsa notte i Vigili del Fuoco sono al lavoro con squadre di Pronto intervento, del distaccamento di Mandas e del distaccamento di Sorgono per spegnere le fiamme che hanno coinvolto due automezzi un centinaio di balle di foraggio all’interno di un cortile in via Mameli del comune di Nurri.

Gli operatori VVF hanno provveduto a mettere in sicurezza anche alcune bombole di GPL e un deposito di gasolio, in via precauzionale si è provveduto anche all’evacuazione di persone in alcune abitazioni adiacenti.

Sul posto è stata inviata anche un’autobotte dalla sede centrale di viale Marconi del Comando di Cagliari.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Sul posto hanno operato per quanto di loro competenza, i Carabinieri della stazione locale e del nucleo radiomobile della compagnia di Isili che hanno provveduto anche alla viabilità stradale.