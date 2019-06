Diciassette milioni di euro per rivoluzionare il sistema di trattamento dei reflui con un nuovo impianto di depurazione di Valledoria e i relativi collegamenti delle zone servite. Il direttore generale di Abbanoa, Sandro Murtas, ha firmato i contratti con le imprese appaltatrici del maxi appalto per realizzare sia il nuovo depuratore consortile (10 milioni di finanziamento) sia i collettori fognari (7 milioni di euro) che consentiranno di allacciare i centri abitati. Quelle di Valledoria si tratta di opere attese da anni che consentiranno di mandare in pensione i vecchi depuratori, ormai obsoleti e inadeguati a trattare i liquami fognari di località che in estate vedono crescere la propria popolazione in maniera esponenziale.

Il progetto riguarda anche i territori di Viddalba e Santa Maria Coghinas che saranno collegati al futuro impianto consortile di Valledoria. L’obiettivo dei lavori è mirato alla realizzazione del sistema di collettamento dei reflui all’impianto di depurazione consortile che garantirà gli standard depurativi conformi alle normative vigenti per tutto il periodo dell’anno e permetterà la dismissione degli attuali impianti. I collettori consentiranno di servire il centro abitato di Valledoria e le sue località costiere, il villaggio Baia delle Mimose e il territorio di Badesi. Saranno, inoltre, collegati al nuovo depuratore anche i centri abitati di Viddalba e Santa Maria Coghinas.

Il nuovo impianto consortile di Valledoria consentirà di mandare in pensione i vecchi depuratori attualmente a servizio dei tre centri. Sarà realizzato con sistemi all’avanguardia nel trattamento dei reflui e consentirà di dare risposta alle reali necessità del territorio caratterizzato da una notevole fluttuazione della popolazione tra periodi invernali e stagioni estive. Per quanto riguarda i collettori fognari, i lavori inizieranno subito dopo l’estate per evitare di impattare con i cantieri nel periodo in cui è in corso la stagione turistica. All’inizio del 2020 sarà avviato anche il cantiere del nuovo depuratore.