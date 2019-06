Intervento da parte dei marinai della Guardia Costiera di Golfo Aranci e della Motovedetta Sar Cp 894 della Capitaneria di Porto di Olbia in favore di persone in difficoltà in mare.

Un gommone con cinque persone a bordo, a causa di un movimento ondoso improvviso, è stato sbalzato contro gli scogli dell’isola di Figarolo. A dare l’allarme i responsabili di un centro sub di Golfo Aranci che hanno visto tre donne, un uomo e un bambino, in attesa sulle rocce ed il gommone incastrato tra gli scogli.

La Guardia Costiera, ricevuto l’allarme, con l’intervento della Cp 894 in pochi minuti ha raggiunto l’isola di Figarolo e ha recuperato i cinque malcapitati, tutti in ottimo stato di salute, che sono state portate al porto di Golfo Aranci. Il proprietario del gommone, al fine di scongiurare anche eventuali inquinamenti e danni all’ambiente marino, ha provveduto immediatamente a recuperarlo.