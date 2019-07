Tensione ad Hong Kong dove un gruppo di manifestanti ha tentato di sfondare le porte in vetro della sede del parlamento per fare irruzione. Lo riporta la Cnn che pubblica le immagini del gruppo che con pesanti tubi di acciaio e grossi carrelli in ferro prova a forzare l’ingresso.

La polizia, in assetto antisommossa, ha spruzzato spray al peperoncino contro i manifestanti e ha intimato loro di allontanarsi o userà l’uso della forza.