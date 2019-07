L’oroscopo della settimana prospetta giornate pesanti per i segni di terra, la Luna porterà nervosismo e ansia. Per fortuna tutto si sistemerà nel weekend. Andrà meglio in amore, Venere sarà favorevole alle relazioni e l’ambito sentimentale sarà più facile da gestire. Giornate di ansia anche per i segni di fuoco, che potranno avere dei disguidi sul fronte lavorativo. Bisognerà lavorare sodo per far sentire le proprie ragioni e farsi valere. Alcune incomprensioni o litigi con il partner non faciliteranno il rapporto, e anche i single si troveranno a guardare alle situazioni con maggiore obiettività. Buono l’affiatamento di coppia per i segni di acqua, per i quali l’amore sarà la priorità assoluta. Le relazioni procederanno al meglio, e anche la situazione lavorativa sembra essere molto tranquilla, anche se ci saranno degli scontenti. Settimana grandiosa per l’amore per i segni di aria, ci saranno giornate magnifiche in compagnia della persona amata e anche in ambito lavorativo non ci saranno grossi problemi. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: Venere questa settimana vi renderà delle persone molto desiderate e amate. La Luna sarà nel vostro segno, ma dovrete essere voi a prendere le giuste iniziative. Tra venerdì e sabato potrete godere di due giornate parecchio fortunate sotto l’aspetto sentimentale. I single potranno fare incontri molto interessanti e una bella amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

Lavoro: sarete particolarmente produttivi durante la settimana, e avrete una gran voglia di lanciarvi in nuovi investimenti, grazie ai numerosi guadagni della settimana precedente. Ciò nonostante, dovrete fare i conti anche con alcuni impegni al lavoro che vi ruberanno del tempo. Chi gestisce un’attività lavorativa in proprio otterrà sicuramente degli ottimi profitti.

Toro

Amore: questa settimana qualcuno potrebbe avere da ridire sul proprio partner ed innescare delle accese discussioni. Non alimentate il malumore e cercate di mantenere la calma. Chi di recente ha fatto nuovi incontri, si renderà conto di come è difficile far durare una relazione, ma per chi è single non ci saranno problemi.

Lavoro: cercate di tenere a bada l’umore e concentrate le vostre energie sulla vostra professione. In questo periodo non siete particolarmente disposti ad accontentarvi, ma cercate di far andare le cose come volete voi. Dovrete cercare di portare molta pazienza e di non fare mosse troppo affrettate.

Gemelli

Amore: l’inizio della settimana porterà delle novità in ambito amoroso che potrebbero non piacervi. Chi è già in coppia sarà sicuramente portato a prendere delle decisioni, soprattutto se sta frequentando due persone contemporaneamente! I single avranno bisogno di svagarsi, avete bisogno di qualcuno che vi faccia sorridere, perciò uscite e mettetevi in gioco.

Lavoro: il settore lavorativo procede a gonfie vele, ma ancora dovrete pazientare un po’ prima di raccogliere i frutti desiderati. Questo potrebbe mettervi dell’ansia addosso, quindi cercate di controllarla. Qualcuno tuttavia potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote, ma dovrete cercare di essere prudenti e non agire d’impulso.

Cancro

Amore: amore in prima linea per i nativi del segno. La vostra relazione di coppia procederà al meglio, ci saranno tante serate all’insegna della passione che difficilmente dimenticherete. Tuttavia, in questa fase della vostra vita siete pieni di alti e bassi e l’umore potrebbe cambiare senza motivazione. I single che si sentono soli nel fine settimana troveranno di che svagarsi.

Lavoro: la situazione lavorativa sembra essere molto tranquilla, ma nonostante tutto non siete soddisfatti di ciò che avete ottenuto e questo causerà ansia e nervosismo. Cercate di impegnarvi al massimo e di accettare anche qualche consiglio da qualche collega più esperto.

Leone

Amore: i sentimenti e le relazioni sembrano non essere proprio al top. Chi sta vivendo una crisi coniugale da tempo sembra non riuscire a trovare una via d’uscita. Per i single ci saranno invece giornate piene di emozioni e di nuovi incontri che stanno per arrivare. A livello familiare, sentite molto l’affetto delle persone a voi care e questo vi rassicura.

Lavoro: il lavoro è al top. Riuscirete a lavorare sodo e a incrementare notevolmente i vostri guadagni. Tutto questo vi metterà di ottimo umore e ciò beneficerà inoltre sulla vostra vita di coppia. Attenzione alle finanze, potrebbe verificarsi una spesa non programmata.

Vergine

Amore: in questa settimana Venere sarà dalla vostra parte e quindi sarà più facile per voi gestire l’ambito sentimentale. Qualcuno sta facendo dei progetti a lungo termine, altri hanno iniziato da poco una relazione e ancora è presto per dire come andrà a finire. Non mancheranno belle sorprese per i single, che potranno trovare l’amore visto il periodo fortunato che stanno vivendo.

Lavoro: sono in arrivo giornate piuttosto pesanti in questa settimana. Purtroppo, la Luna vi sarà opposta e questo vi farà sentire alquanto nervosi. Dovrete cercare di portare pazienza e resistere, la situazione si sistemerà nel weekend e alcuni problemi potrebbero risolversi come per magia.

Bilancia

Amore: le relazioni nate nell’ultimo periodo sembrano essere molto importanti. Qualcuno sta cercando di rendere ancora più solida la propria storia, e ci riuscirà se non ci saranno terzi incomodi. Se siete single e qualcuno vi piace fatevi avanti e non attendete ancora tempo, ma non perdete neanche le occasioni di divertimento che potrete avere in compagnia dei vostri amici.

Lavoro: in questa settimana c’è chi ha in ballo dei progetti lavorativi molto importanti, tuttavia non avrete una gran voglia di dedicarvi a tutti gli impegni che avete davanti e cercherete di evadere. Le distrazioni potrebbero però costarvi caro e poi non lamentatevi delle occasioni perdute.

Scorpione

Amore: questa settimana potreste avere delle incomprensioni o dei litigi con il partner riguardo a delle questioni piuttosto delicate. Cercate di spiegare bene la situazione per evitare che questa precipiti. Molti single stanno vivendo un periodo di blocco emotivo che non permette di osservare le situazioni con molta lucidità.

Lavoro: sul fronte lavorativo potrebbe esserci qualche disguido. Purtroppo in questi giorni non sarà facile ottenere i risultati sperati, ma qualche collega di lavoro potrebbe non essere d’accordo con le vostre idee e proverà ad ostacolarvi. Reagite senza far pesare eccessivamente le vostre ragioni.

Sagittario

Amore: i rapporti arrivati al capolinea verranno finalmente archiviati. Non è il caso che perdiate tempo in situazioni poco favorevoli, ma cercate di dedicarvi a ciò che vi rende felice. Evitate anche le persone negative che vi mettono di malumore. Fine settimana sereno per tutti, sia per le coppie che per i single, molti potranno ritrovare il sorriso.

Lavoro: la settimana potrebbe portare delle belle sorprese a livello lavorativo e anche se l’umore non sarà dei migliori tuttavia potrete trarre vantaggio da determinate situazioni che si verranno a creare. Grazie al vostro impegno potrebbero esserci dei riconoscimenti professionali.

Capricorno

Amore: in amore siete molto esigenti e non amate chi non vi rende partecipe della propria vita. Se avete dovuto affrontare dei cambiamenti nell’ultimo periodo, potrebbe essere ancora presto per abituarvi alle novità. Cercate tuttavia di non soffermarvi troppo sulle piccolezze e di vedere il lato positivo delle cose. Se avete da poco chiuso una relazione, presto potreste fare un incontro importante.

Lavoro: sarete particolarmente determinati, soprattutto sul posto di lavoro. Affronterete infatti degli incarichi piuttosto complessi, ma senza nessuna difficoltà: ciò farà aumentare la vostra autostima e rispetto da parte dei colleghi. Chi è senza lavoro potrebbe ricevere qualche proposta molto interessante, mentre i già occupati potrebbero ricevere una buona notizia.

Acquario

Amore: settimana grandiosa per quanto riguarda l’amore. L’affiatamento di coppia sarà alle stelle e questo permetterà di passare delle magnifiche giornate in compagnia della persona amata. Chi non ha alcuna voglia di impegnarsi potrà organizzare un viaggio con gli amici in mete assolate e godersi un po’ di relax.

Lavoro: la settimana procederà tranquilla in ambito lavorativo, anche se qualcuno potrebbe essere alle prese con piccoli problemi economici. Saranno comunque cose di poco conto, che si risolveranno facilmente grazie al vostro impegno.

Pesci

Amore: in questi giorni è molto probabile che dovrete dedicare molto più tempo al lavoro rispetto che all’amore. Se avete accanto il partner giusto, sicuramente capirà. Nelle giornate di martedì e mercoledì potrete contare sul favore della Luna e anche i single potranno vivere giornate molto fortunate, tanto da avere delle ottime possibilità di incontrare l’anima gemella.

Lavoro: nella prima parte della settimana sarete carichi di energie e riuscirete a ricavare degli importanti guadagni. Durante la seconda parte invece, potreste essere stanchi e giù di morale, e ci sarà anche il rischio di entrare in combutta con i colleghi. Non demordete, comunque, fino a quando non otterrete ciò che desiderate.