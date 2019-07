L’Alta Pressione continua a dominare in lungo e in largo. La scorsa settimana portava caldo esagerato, con punte di oltre 40°C a causa di una bolla rovente sahariana. Avrete certamente sentito parlare dei record di caldo in Europa centro occidentale, dove le altissime temperature hanno sgretolato primati che resistevano – pensate un po’ – dalla terribile estate del 2003. Ha fatto caldissimo al suolo, ha fatto caldissimo anche in quota.

Ora la struttura anticiclonica ha perso gran parte di quell’aria rovente e sta andando a posizionarsi con più decisione nel cuore del Mediterraneo. Ciò significa che sulla nostra regione il bel tempo d’Estate insisterà per l’intera settimana, con sole assolutamente prevalente ovunque. Le temperature, pur in calo rispetto ai giorni scorsi, resteranno leggermente al di sopra delle medie stagionali.

Le proiezioni termiche ci suggeriscono anomalie positive di 2-3°C, significa che i valori massimi continueranno a raggiungere punte di 34-35°C nelle zone più calde dell’isola. Ancora una volta farà più caldo a ovest che ad est, ma la buona notizia è che ci sarà un po’ meno umidità e quindi l’afa mollerà un po’ la presa.

Per un cambiamento, o meglio, per un break stagionale che possa portarci una rinfrescata degna di tal nome e magari qualche temporale occorrerà attendere con ogni probabilità metà luglio o giù di lì. Non è certo che la nostra regione venga coinvolta da una massa d’aria fresca proveniente dal nord Europa, ma è un’ipotesi che dovremo tenere in considerazione.

