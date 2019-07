“L’Ospedale Zonchello di Nuoro un tempo era un ospedale d’eccellenza per le malattie polmonari, oggi è una struttura in decadenza che a malapena riesce a curare i pazienti. Presenta carenze di personale medico, infermieristico e tecnico in tutti i reparti. Mancano farmaci e presidi sanitari. Persino attrezzature e arredi sono vecchi e fuori norma, al punto da mettere a rischio operatori e pazienti”. Lo denuncia la consigliera regionale del M5S Carla Cuccu ricordando che “la direzione della Asl ha infatti già comunicato che dal primo al 22 agosto chiuderà il reparto di Neurochirurgia al San Francesco, e dal 27 luglio all’11 agosto la Chirurgia Vascolare”.

Secondo l’esponente penstastellata la Regione “dovrebbe proporre soluzioni nell’immediato, perché la chiusura temporanea dell’ospedale San Francesco deve essere evitata a tutti costi”. Per questo motivo chide alla Giunta di prendere in considerazione la proposta della ministra della Salute di “pagare di più i camici bianchi, per evitare che scelgano di andare all’estero a lavorare, di premiare chi sceglie le specialità più in difficoltà, e soprattutto, di assumere gli specializzandi agli ultimi anni di corso”.

“A distanza di tre mesi dall’insediamento della Giunta – è l’affondo di Cuccu – la riforma della rete sanitaria tanto decantata in campagna elettorale dal nostro Governatore, non è ancora arrivata in Commissione Sanità. Nessuna risposta concreta è stata data ai cittadini sardi, la paralisi è totale”.