Un furgoncino Ford transit guidato da un50enne cagliaritano, mentre usciva da via San Vetrano con direzione via Bacaredda, nonostante lo stop non ha dato la precedenza ad un bus del Ctm che stava transitando nella corsia dedicata in via Bacaredda diretto verso viale Ciusa.

Nell’urto sono rimasti feriti due passeggeri del bus, in modo non grave, che sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati al PS dell’ospedale Marino con assegnato codice verde.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.