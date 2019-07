Per la serie A sta per finire il tempo di vacanza, iniziato ormai ufficialmente il calciomercato, i club vorrebbero arrivare ai rispettivi ritiri precampionato nelle migliori condizioni.

L’allestimento della rosa rossoblù ruota tutta intorno alla cessione di Nicolò Barella.

Intercettato da Sky Sport, il presidente rossoblù Tommaso Giulini ha fatto il punto della situazione sul fuoriclasse classe ’97: “Non c’è nessuna asta, sarebbe una cosa irrispettosa. Abbiamo raggiunto un accordo con l’Inter venti giorni fa sulla parte fissa, che è la cosa più importante, ma poi non li ho più sentiti e non so se siano ancora interessati al giocatore. In seguito abbiamo chiuso con la Roma per un’offerta ancora più importante, ora è legittimo che Nicolò si prenda un paio di giorni di tempo per decidere il suo futuro. Lui non ha mai avuto un accordo con nessuno, l’offerta della Roma è recente quindi è giusto rifletterci qualche giorno”.