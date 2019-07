Nato nel 1994 a Medellin, in Colombia, Juan Luis Londoño Arias ha creato il suo nome d’arte Maluma unendo le prime due lettere dei nomi della madre Marli, del padre Luis e della sorella Manuela.

Nel mondo sono tante le star che ne apprezzano il talento, tra cui Shakira, che ha collaborato con lui per realizzare la canzone “Chantaje”, e Belen Rodriguez che ha sorpreso i fan regalando loro una versione unplugged di “Felices Los 4” con la chitarra acustica.

Nel marzo 2018, Maluma è stato convocato per interpretare la versione spagnola della canzone Colors, l’inno per il Campionato mondiale di calcio 2018 presentata da Coca-Cola. La canzone in inglese è eseguita dall’artista americano Jason Derulo.

Maluma è l’idolo della musica latina di nuova generazione e una delle voci emergenti più importanti dell’industria discografica. Durante la scorsa stagione del talent “La Voz Mexico” è stato uno dei 4 coach, accanto a Carlos Vives, Yuri e alla nostra Laura Pausini.

Questa sera Maluma sarà live alla Fiera di Cagliari per quello che si preannuncia come una serata evento per tutta la Sardegna.