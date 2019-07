Mettere in contatto le imprese presenti sul territorio con i ricercatori dell’Università di Cagliari per confrontarsi su start up e servizi digitali. E’ successo alla Cittadella di Monserrato in occasione di Unica&Imprese e CeSAR OpenDay.

Qui la Camera di commercio del capoluogo ha fatto conoscere i propri servizi di ultima generazione: dal supporto alla compilazione del Selfie 4.0, ovvero il questionario di autovalutazione sulla maturità digitale dell’impresa, all’identità digitale, dallo Spid al cassetto digitale dell’imprenditore fino alla fatturazione elettronica.

L’ente camerale ha anche partecipato alla conferenza “Servizi e opportunità per le imprese – Digital transformation” con gli interventi di Cristiano Erriu, direttore del Centro servizi per imprese della Camera di commercio di Cagliari, Roberto Soliola, presidente di Manageritalia Sardegna, e Alberto Scanu, del Digital Innovation Hub