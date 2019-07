E’ in corso dalla tarda mattinata di oggi l’autopsia sul corpo di Susanna Mallus, la donna 55 anni di Quartu, uccisa con almeno 18 coltellate nella sua abitazione nell’hinterland cagliaritano e per il cui omicidio è stato arrestato il fratello Massimiliano, di 52 anni, con il quale litigava da anni per un’eredità.

Il medico legale Roberto Demontis, incaricato dal sostituto procuratore Alessandro Pili, sta lavorando per completare l’esame autoptico, ma le prime indiscrezioni trapelate confermano che una coltellata alla gola potrebbe aver raggiunto la giugulare, uccidendo la donna praticamente all’istante. Nel frattempo domani mattina si terrà l’udienza di convalida del fratello, Massimiliano, che ha formalizzato la nomina del difensore di fiducia, l’avvocato Maurizio Piras.

L’uomo non ha ancora parlato con gli inquirenti e si è chiuso in un silenzio quasi surreale dopo essere stato trovato, in stato confusionale, mentre vagava nelle strade di Quartu poco prima di essere fermato dai carabinieri. Nella tarda serata di oggi, forse anche in nottata, l’uomo potrebbe incontrare il pubblico ministero per un primo interrogatorio, prima dell’udienza di domani.