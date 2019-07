Amedeo Fattucci, già Vice – Presidente di Confapi Aniem Sardegna, l’associazione delle piccole e medie imprese del settore edili e affini della Confapi, è stato nominato all’unanimità alla reggenza di Confapi Aniem Sardegna, sino alle prossime elezioni degli organi dell’associazione. La decisione è stata presa dal Consiglio Direttivo tenutosi il 28 giugno, dopo l’elezione di Giorgio Delpiano ai vertici di Confapi Sardegna.

“Non posso che esprimere grande soddisfazione per questa nomina – dice Amedeo Fattucci. – che sottolinea il riconoscimento dell’importanza di un territorio come Olbia-Gallura nel contesto regionale di Confapi Aniem Sardegna. Sono consapevole che mi aspetta un periodo impegnativo, ricco di sfide e progetti importanti; per questo lavorerò con determinazione per realizzare gli obiettivi che oggi abbiamo condiviso, coinvolgendo tutti i territori ma mettendo al centro della mia azione i problemi e le istanze dei nostri associati di Confapi Aniem Sardegna e più in generale della nostra Sardegna “.