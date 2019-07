Una Fiat Punto, guidata da un 66enne cagliaritano, proveniente da via Ticca in direzione viale Monastir, ha tentanto di attraversare la carreggiata verso via Dell’Agricoltura senza rispettare lo stop e l’obbligo di svoltare a destra e si è così scontrato con una Peugeot 106, condotta da un 61enne, che percorreva viale Monastir diretto in città.

Il conducente della Peugeot è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale SS. Trinità con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.