La Polizia di Stato ha arrestato C. M. C. 27enne algerino, espulso nel luglio 2016, per non aver ottemperato all’ordine di non fare rientro prima di tre anni nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno.

I fatti si sono verificati nella mattinata di sabato scorso quando, intorno alle ore 09:40 personale della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Cagliari, nel corso di un servizio di contrasto all’immigrazione clandestina perpetrata via mare, ha intercettato un barchino con a bordo 13 persone di origine nordafricana raggiungendolo e portandolo al porto Canale in sicurezza.

Nel corso delle regolari procedure di identificazione da parte degli agenti è emerso che il giovane, nel luglio 2016 aveva fatto ingresso irregolarmente in Italia, sempre sulle coste sarde, con il nome di C. M. C. e, non essendo in possesso di alcun requisito per stare in Italia, il Prefetto di Cagliari nel mese di agosto 2016, aveva emesso nei suoi confronti un decreto di espulsione, disponendo che lo stesso non rientrasse nel territorio italiano prima che fossero decorsi tre anni.