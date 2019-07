Il Festival Letterario della Sardegna che da 16 anni richiama nel cuore della

Barbagia, un gran pubblico di appassionati per un’ intensa quattro giorni di libri, reading, cinema e arte, nella fantastica cornice di Gavoi.

L’edizione di quest’anno è dedicata al ricordo di Ermanno Olmi, uno dei più importanti maestri del nostro cinema, grande amico e sostenitore del Festival di Gavoi.

Il Festival Letterario si arricchisce sempre più di ospiti di primo piano della letteratura nazionale e internazionale.

Ad aprire la manifestazione sarà Credevo che, una performance/work in progress in parole, musica e canto nella quale Simonetta Agnello Hornby e Filomena Campus,

vocalist jazz e regista, condividono con il pubblico quello che la Hornby ha imparato in trent’anni di avvocatura a Bristol attraverso i clienti del suo studio legale, il primo in Inghilterra ad avere dedicato un dipartimento ai casi di violenza domestica. Credevo che vuole attivare un momento di riflessione e respiro su un tema che coinvolge tutti, a

tutte le età, a tutti i livelli sociali, quale che sia l’etnia, il credo religioso, l’orientamento sessuale.

L’organizzazione annuncia un grande ritorno nel paese barbaricino: sabato 6 luglio salirà, infatti, sul palco del Giardino comunale la scrittrice Michela Murgia con il suo recente “Noi siamo tempesta”, edito da Salani Editore – vincitore del Premio Elsa Morante e premio Andersen 2019 – disegnato da The World of Dot e con un fumetto di Paolo Bacilieri.

Il libro è una raccolta di storie: sedici avventure collettive famosissime o del tutto sconosciute raccontate come imprese corali, “perché se è vero che l’eroismo è la strada di pochi, è anche vero che la collaborazione creativa è un superpotere che appartiene a tutti”, come sottolinea la scrittrice. “Noi siamo tempesta è un tentativo per fare bibliodiversità, per dire che esistono tante storie: non solo quelle di eroi o eroine, ma anche di chi non lo è” ha affermato la scrittrice sarda. Per improvvisi problemi familiari che lo hanno trattenuto negli Stati Uniti, non sarà invece presente quest’anno al Festival di Gavoi, giunto alla sua 16/a edizione, lo scrittore Nana Kwame Adjei-Brenyah, autore di Friday Black.