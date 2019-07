La Tenenza della Guardia di Finanza di Bosa Marina ha denunciato alla Procura regionale della Corte dei Conti di Cagliari un imprenditore della Gallura accusato di aver indebitamente percepito un contributo di oltre 20 mila euro per il trasferimento della propria attività da un Comune con più di 5 mila abitanti a un paesino della Planargia che contava invece poche centinaia di abitanti.

Gli accertamenti delle Fiamme gialle hanno permesso, infatti, di verificare che, dopo aver incassato il contributo a titolo di incentivo alle imprese, l’imprenditore non aveva di fatto mai avviato l’attività nel piccolo Comune e non aveva di conseguenza neanche rispettato l’obbligo di mantenere l’attività nella nuova sede per un minimo di cinque anni.

La Procura della Corte dei Conti potrà ora avviare i provvedimenti finalizzati alla contestazione del danno erariale.