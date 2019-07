Era stata lanciata come la sfida di Bolotana a Sidney, un evento molto particolare che per la buona riuscita necessita del coinvolgimento di migliaia di sardi, ossia una sfida dove diversi chitarristi suoneranno in contemporanea una canzone, uno affianco all’altro.

Purtroppo questa mattina sulla pagina fan ufficiale del festival la notizia che non volevamo leggere, la guitar challenge è stata annullata.

“Nonostante l’entusiasmo con cui abbiamo progettato l’idea del Rock And Bol Guitar Challenge, il numero dei chitarristi che hanno aderito è lontano dal record di Sidney”, affermano nel post.

“Abbiamo dunque, a malincuore, deciso di annullare l’evento e concentrare tutte le nostre energie sull’appuntamento del 27 luglio, per il XII Metalfest di Rock And Bol”, conclude la nota.

Tutto invece è pronto per l’evento metal dove si esibiranno sul palco del campo sportivo i Marduk e i Jinjer.