Il volo Alitalia Cagliari-Roma Fiumicino delle 9.15 è stato cancellato a causa di un bird strike, un uccello finito in uno dei motori durante la fase di atterraggio.

L’aereo proveniente da Fiumicino stava avvicinandosi alla pista quando il volatile è finito nel reattore. Le procedure di atterraggio sono proseguite senza problemi per i 134 passeggeri a bordo e l’equipaggio.

L’aereo sarebbe dovuto ripartire poco dopo nuovamente per Roma Fiumicino, ma è rimasto a terra per essere controllato e per verificare eventuali danni. Tutti i passeggeri sono stati riprotetti su altri voli.