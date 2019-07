La proposta di legge sul taglio dei vitalizi approderà in commissione Autonomia del Consiglio regionale della Sardegna giovedì 4 luglio alle 16. Il provvedimento non comprenderà la parte sull’istituzione di un sistema pensionistico su base contributiva per i componenti dell’Assemblea.

“Sentiti i consiglieri sottoscrittori ho deciso di dividere la proposta e discutere subito la rideterminazione dei 309 assegni oggi erogati dal Consiglio regionale – spiega il presidente della commissione Pierluigi Saiu (Lega) – il passaggio dal metodo retributivo a quello contributivo consentirà un risparmio annuo di 1.600.000 euro”.

In ogni caso, chiarisce, il testo “dovrà essere esitato dalla commissione il prima possibile per evitare le sanzioni che potrebbero arrivare da Roma in caso di mancata approvazione. È preciso dovere del Consiglio regionale, così come ribadito dal presidente dell’Assemblea, impedire che la Sardegna perda anche un solo centesimo di trasferimenti statali”. Adesso, dice Saiu, “mi auguro che tutte le forze politiche possano affrontare il provvedimento con equilibrio e serenità. Si tratta di un atto dovuto rispetto al quale nessuno può tirarsi indietro”.