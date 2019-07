In commissione Lavoro manca il numero legale e la capogruppo del M5s, nonchè vicepresidente del parlamentino, Desirè Manca, bacchetta i consiglieri della maggioranza che non si sono presentati alle 10 in prima convocazione.

“Sono arrivati solo alle 10.45 e poi, non contenti, hanno deciso di disertare la riunione pomeridiana – denuncia l’esponente pentastellata in una nota – Con stipendi da capogiro hanno preferito godersi la spiaggia alla faccia dei sardi rimasti senza lavoro”.

Un tema, spiega in tono polemico, “troppo noioso per chi non ha mai avuto problemi di soldi se non quello di sapere dove metterli”. Manca ha poi sottolineato di aver deciso di acconsentire allo svolgimento dei lavori “assicurando il numero legale con i colleghi di minoranza”.