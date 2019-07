Strutture vecchie, carenza di personale e servizi non garantiti. Queste le criticità riscontrate dalla consigliera regionale del M5s, Carla Cuccu, durante un sopralluogo della commissione Sanità negli ospedali Sirai di Carbonia, Santa Barbara e Cto di Iglesias e Nostra Signora di Bonaria di San Gavino.

“Troppo pochi medici, anestesisti e specialisti – ha spiegato l’esponente dell’opposizione – lo scorso anno, per garantire le ferie al personale, in qualche caso è stato necessario chiamare alcuni medici da Olbia. Sono necessari al più presto dei nuovi concorsi per completare gli organici”.

Cuccu ha anche fatto notare le criticità organizzative dei vari presidi sanitari: “La Asl unica è percepita troppo distante dai territori periferici, tra una decisione e la sua messa in atto passa troppo tempo, troppa burocrazia. Occorre restituire alle autonomie locali il potere di agire”, ha chiarito la consigliera.