Intervento dei Vigili del fuoco a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, verso le 09:10 circa, per un incidente stradale nell’incrocio tra via M. Piovella e via del Seminario a Cagliari.

Per cause ancora da accertare, due autovetture si sono scontrate e una si è ribaltata, gli occupanti sono stati affidati per controlli ai soccorritori sanitari inviati dal servizio di Emergenza del 118 sul posto: fortunatamente sono rimasti tutti illesi, nessun ferito.

La squadra VVF di Pronto intervento giunta sul posto ha provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e la sede stradale.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.