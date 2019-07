Basterebbero poche righe per riassumere il tempo dei prossimi giorni, basterebbe dirvi che l’Alta Pressione continuerà a dominare la scena. Alta Pressione un po’ meno cattiva della scorsa settimana, allorquando come ricorderete ci furono temperature superiori a 40°C per colpa dell’aria rovente proveniente dal Sahara. Negli ultimi giorni abbiamo perso qualche grado, ma continua a far caldo.

Fa caldo e continuerà a farne per tutta la settimana, difatti le temperature massime potranno superare localmente quota 35°C e ancora una volta i valori più alti dovrebbero riguardare le zone interne, le grandi piane e più in generale i settori occidentali della Sardegna. Sul fronte nubi nulla da segnalare, se non che tra oggi e domani le ore pomeridiane porteranno qualche annuvolamento sui massicci montuosi più interni e potrebbe scapparci qualche acquazzone temporalesco sul massiccio del Gennargentu.

Il weekend sarà caratterizzato ancora una volta da condizioni meteo splendide, l’ideale per andare al mare. Domenica tra l’altro si affaccerà un po’ di vento dai quadranti occidentali, il ché potrebbe determinare una contrazione delle temperature a partire dai settori di ponente e settentrionali.

In collaborazione con Meteo Sardegna