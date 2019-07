In occasione dell’apertura dei saldi estivi, sabato 6, molti negozi del centro di Cagliari apriranno la loro attività fino alle 24 per permettere ai loro clienti di recarsi a fare shopping nelle ore più fresche. LO annuncia la Confesercenti. Alcuni saranno aperti anche domenica 7.

“I saldi rappresentano un momento importante nella vita delle attività commerciali legate al settore moda – afferma Marco Medda, presidente provinciale dell’organizzazione – perché possono offrire ancora quasi interamente l’assortimento di cui ci si è dotati per la stagione. Da ciò è facile immaginare quanto il periodo delle vendite con i saldi sia atteso sia dai commercianti che dai consumatori, che sperano, seppure per ragioni diverse, di fare dei buoni affari. Purtroppo però – aggiunge – è anche vero che negli ultimi anni molte aziende, in particolare alcuni grandi magazzini del centro di Cagliari, hanno anticipato le vendite a saldo a danno dei commercianti onesti che, nel rispetto della legge, attendono le date previste dalla Regione, riducendo in modo forte la capacità di acquisto dei loro clienti. La riforma della legge e, in particolare, la normativa sui saldi, sarà uno dei compiti principali che attende l’assessore regionale Chessa per il suo mandato” conclude Medda.