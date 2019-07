Nella giornata di ieri, martedì 2 luglio, la Polizia di Stato ha denunciato un senegalese 28enne, pregiudicato, resosi responsabile dei reati di danneggiamento e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Intorno alle 14:30, è giunta una chiamata al 113 che segnalava un giovane straniero intento a danneggiare la vetrata del noto bar “Central Station” sito in via Roma, riaperto da pochi giorni dopo il provvedimento del Questore che lo aveva chiuso per un mese poiché ritrovo di pregiudicati.

Il Centro Operativo ha inviato sul posto un equipaggio della Squadra Volante che ha raggiunto lo straniero bloccandolo e accertando che il giovane, poco prima, si era introdotto nell’esercizio commerciale scagliandosi contro una vetrata divisoria posta all’interno.

Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di due arnesi in metallo, che sono stati sequestrati.

Dagli accertamenti telematici è emerso che lo straniero ha numerosi precedenti penali, anche per i medesimi reati e in atto una richiesta di protezione internazionale in fase di valutazione.