Ci sono anche i resti di corpi di donne uccise per lapidazione dall’Isis nella nuova fossa comune rinvenuta nelle ultime ore a Raqqa, nel nord della Siria, dove sono stati estratti circa 200 corpi. Lo riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), in contatto con fonti locali e ricercatori umanitari sul terreno.