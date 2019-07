Un’autopsia stabilirà le cause della morte di un bimbo, deceduto martedì notte nel ventre della madre, poche ore prima della nascita prevista con il parto cesareo al Policlinico di Monserrato.

Domani mattina il sostituto procuratore di turno al tribunale di Cagliari, Daniele Caria, affiderà l’incarico al medico legale per l’esame autoptico, consentendo anche ai genitori del piccolo – assistiti dagli avvocato Lorenzo Sessini e Rita Dedola – di nominare un proprio esperto. Nessun problema in gravidanza, hanno riferito i genitori in un esposto presentato in Procura. Poi il ricovero per il parto previsto ieri mattina e la tragedia avvenuta durante la notte.

Il fascicolo aperto è al momento senza indagati, procedura per consentire di accertare con l’autopsia le cause del decesso del neonato. Disperata la coppia, una giovane di 27 anni e il compagno trentenne, entrambi di Settimo San Pietro: vogliono risposte, per questo attendono con trepidazione l’esito dell’esame. Accertamenti sono stati avocati anche dall’Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari, da cui dipende il Policlinico di Monserrato.