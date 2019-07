Entro i primi dieci giorni di luglio l’assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa, avvierà una campagna promozionale sui maggiori quotidiani e settimanali a diffusione nazionale. Obiettivo, sostenere la stagione in corso da molte parti indicata come in arretramento rispetto alle precedenti per numero di arrivi. La campagna avrà carattere d’urgenza, durerà per tutta l’estate e sarà concentrata in particolare sul mercato della domanda italiana.

La Regione investirà complessivamente oltre 1,2 milioni di euro. Si tratta di una prima risposta dell’assessore dopo gli stati generali del Turismo che si sono tenuti a Cagliari il 18 giugno. In quell’occasione, in particolare Confindustria e gli operatori del settore avevano chiesto un intervento come quello che Chessa sta mettendo ora in campo. Oggi il presidente di Confindustria Centro Nord Sardegna, Giuseppe Ruggiu, esprime il suo “apprezzamento per la campagna promozionale” e ricorda che “gli industriali hanno suggerito all’assessore di ampliare l’intervento ad altre importanti testate nazionali a larga diffusione soprattutto nel nord Italia, mercato di primaria importanza per la destinazione turistica dell’isola”.

“L’azione di Confindustria continuerà – assicura l’associazione degli industriali – con nuove e importanti iniziative, in stretta sinergia con la Regione, a sostegno di una politica e di una strategia del turismo che possa portare alla svolta un settore fondamentale per la Sardegna”.