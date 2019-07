Una pattuglia dei Baschi Verdi della Compagnia della Guardia di Finanza di Sassari, impegnata in ordinaria attività di servizio, è intervenuta tempestivamente dopo aver ricevuto da un cittadino la segnalazione di un principio di incendio.

I militari nello stabile, in via Torres e, dopo aver contattato la sala operativa richiedendo l’ausilio dei Vigili del Fuoco, hanno messo in sicurezza l’area, impedendo il passaggio di veicoli e pedoni e sgomberando la palazzina.

Raggiunta l’abitazione all’ultimo piano dalla quale si stavano propagando le fiamme, hanno salvato la proprietaria, una sassarese di 76 anni, ignara di quanto stava accadendo, aiutandola ad abbandonare l’edificio per essere soccorsa dal personale del 118 nel frattempo giunto sul posto. Due squadre dei vigili del fuoco hanno poi spento le fiamme.