Il comune di Cagliari ha pubblicato il bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione (art. 11 della L. 431/98), Annualità 2019.

Gli interessati, in possesso dei requisiti stabiliti, potranno presentare domanda entro le ore 13 del giorno 2 agosto 2019, per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal bando, fino ad esaurimento delle risorse assegnate.