Elicottero Areus in volo per la slogatura di una caviglia? La denuncia di Mauro Pili

“Slogatura caviglia a Cala Francese – Capo Testa. Elisoccorso, con ambulanza a due passi, per la slogatura di una caviglia”. La denuncia sull’utilizzo dell’eliambulanza è ancora una volta del leader di UNidos, Mauro Pili, che pubblica un filmato sulla sua pagina Facebook dove si vede una paziente, che dall’elicottero, viene fatta accomodare su una lettiga.

“Se la diagnosi fosse confermata, ma dalle immagini si capisce che si tratta di niente di grave, siamo dinanzi all’ennesimo utilizzo dell’elisoccorso solo per consumare ore di volo. Ieri come oggi bisogna far spendere i soldi pubblici per un appalto che meriterebbe di essere valutato compiutamente da altri organi dello Stato”, scrive Pili.