Nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio, i Finanzieri della 2^ Compagnia di Cagliari hanno eseguito un’attività ispettiva nei confronti di un esercizio commerciale del capoluogo operante nel settore dei servizi postali.

A seguito dell’ispezione, è emerso che l’esercizio commerciale svolgeva l’attività di fornitura di servizi postali nonostante fosse sprovvisto del necessario titolo abilitativo del Ministero dello Sviluppo Economico.

In relazione all’appurata assenza del titolo autorizzativo, le Fiamme Gialle hanno inoltrato apposita comunicazione all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l’applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra i 5.000 e i 150.000 Euro.