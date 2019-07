“Preoccupano le affermazioni dell’Assessora all’Agricoltura Dott.ssa Murgia, rilasciate oggi in V commissione, sullo stato di attuazione della legge regionale 47/2018. Da un lato si dice favorevole al completamento del percorso destinato ai 257 dipendenti Aras, dall’altro annuncia ufficialmente di voler verificare i bandi di concorso prima della pubblicazione e che comunque i procedimenti concorsuali devono essere portati avanti in contemporanea con la riclassificazione di tutti i dipendenti regionali”, così Eugenio Lai, consigliere regionale, circa l’applicazione della legge sul percorso concorsuale dei dipendenti Aras.

“La separazione dei poteri sancite dalle norme di diritto amministrativo non consentono all’Assessora di verificare i bandi di concorso se non dopo la pubblicazione da parte dei tecnici Laore – e prosegue Lai – sul secondo punto l’Assessora dovrebbe sapere che la riclassificazione di tutti i dipendenti della macchina regionale e dei suoi enti, seppur giusta, non trova copertura economica complessiva nel bilancio regionale e cosa ancor più evidente non è possibile, in contemporanea per tutti, secondo le norme nazionali attualmente in vigore”.

“Per questo chiediamo – conclude Lai – che il Governatore Solinas solleciti la sua Assessora all’approvazione veloce del bilancio di Laore in Giunta Regionale, avendo già acquisito tutti i pareri necessari, e permetta cosi ai tecnici di Laore di completare l’iter di una legge regionale approvata all’unanimità nella precedente legislatura”.