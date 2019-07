Ci sono anche sedici milioni di euro per la Sardegna tra i 315 finanziati dal ministero dell’Ambiente attraverso il “Piano Nazionale per la mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela delle risorse ambientali”.

Dieci milioni sono destinati a opere di difesa idraulica per Bosa, 2,3 milioni per opere di sistemazione idraulica del Rio San Girlolamo e Rio Masoni Ollastu nel territorio di Capoterra, 0,9 mln per opere di consolidamento nel centro abitato di Montresta, 1,8 per lo stesso motivo a Ulassai, 900 mila euro per interventi nell’area urbana di Castelsardo.

“Grazie all’azione politica del Movimento 5 Stelle e del ministro Costa, la lotta al dissesto idrogeologico è finalmente una priorità in Italia e in Sardegna”, ha scritto in una nota il deputato e membro della commissione Ambiente e Lavori pubblici Alberto Manca, commentando il piano stralcio da 315 milioni firmato dal ministro Costa.