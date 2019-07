Paolo Truzzu (FdI) è stato proclamato sindaco di Cagliari il 19 giugno scorso ma ancora non si è dimesso dal Consiglio regionale dove è in carica dal 21 marzo. “Le cariche sono incompatibili e Truzzu avrebbe dovuto dimettersi da una delle due entro il 29 giugno 2019”, fa presente Laura Di Napoli, del Comitato nazionale Radicali italiani, che oggi ha depositato un ricorso per farlo decadere.

“Paolo Truzzu inizia male il suo mandato di sindaco, fregandosene delle norme sia dello Statuto sardo sia dello Stato che in materia sono chiarissime, senza possibilità né di equivoci né di interpretazioni. Eppure – denuncia Di Napoli – il suo partito ci impartisce ogni giorno lezioni di legalità e rispetto delle istituzioni. Non è servita neppure la figuraccia rimediata dal governatore Solinas, che si è dimesso da senatore il giorno dopo la presentazione in tribunale della nostra azione popolare”. Truzzu, inoltre, “continua a presiedere una delle commissioni permanenti del Consiglio”.

Sempre i Radicali chiedono al presidente del Consiglio regionale di nominare i componenti della Giunta delle elezioni che ha proprio il compito di verificare le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri.