Un terremoto con una magnitudo di 6.2-6.4 è avvenuto oggi nel sud della California, secondo quanto riferisce l’Istituto geofisico americano (Usgs). Il sisma è stato avvertito a Los Angeles e diverse altre città. Al momento non sono segnalati danni o vittime.

Secondo le prime informazioni, l’epicentro del sisma che ha colpito oggi la California sarebbe a circa 300 chilometri a sud di Los Angeles. Subito dopo la scossa più forte di magnitudo 6,2-6,4 la terra ha tremato almeno altre quattro volte con una magnitudo tra 3,5 e 4,8. Sui principali media Usa i primi racconti di chi a Los Angeles, anche nel centro della metropoli, ha sentito gli edifici tremare e oscillare per diversi secondi.

Paura a Los Angeles e Las Vegas. I testimoni raccontano ai media americani degli edifici che hanno tremato e oscillato per parecchi secondi, anche se al momento non si registrano danni ne’ disagi negli aeroporti, come il Los Angeles International Airport. Quasi tutti gli uffici sono oggi chiusi per la festa del 4 luglio, l’Independence Damocle