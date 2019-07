Violenti scontri e qualche ferito lieve davanti alla Casa Bianca tra supporter di Donald Trump e militanti dell’estrema destra da una parte e manifestanti anti-Trump dall’altra, con questi ultimi che hanno anche dato fuoco ad una bandiera americana.

Subito sono intervenuti gli agenti del Secret Service e sono scattati degli arresti. La tensione resta alta mentre il maltempo ha ritardato l’inizio delle fastose celebrazioni per l’Independence Day volute dal presidente americano.

“Presto pianteremo la nostra bandiera su Marte”, ha detto Trump durante il suo discorso al Lincoln Memorial di Washington per celebrare l’Independence Day. Il presidente Usa ha descritto l’America come “il Paese più eccezionale della storia”.

E non solo per aver conquistato la luna ma “per aver abolito la schiavitù, per aver conquistato i diritti e dato alle donne il diritto di voto, per la musica, il jazz, il rock and roll, il Superball, i grattacieli, i ponti sospesi, l’industria dell’auto”.