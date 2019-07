Approda il grande Beach Volley a luglio a Cagliari con ben quattro eventi sulla sabbia: tappa del Campionato Italiano Assoluto maschile e femminile (dal 5 al 7 luglio), Kinderiadi – Trofeo delle Regioni di Beach Volley 2019 (dall’8 al 10 luglio), il Campionato Sardo Giovanile under 14 e under 16 (dall’11 al 12 luglio) e il Bper Serie beach 1 (dal 13 al 14 luglio).

Alla grande festa del beach volley a Cagliari sarà presente Fabio Galli, referente Fipav per le attività territoriali della pallavolo sulla spiaggia.

Il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley, dal 5 al 7 luglio, rappresenta un appuntamento chiave per tutti gli appassionati di questa disciplina. Giunto alla ventiseiesima edizione, Milano ha fatto da apripista (il 14-16 giugno) e si concluderà il 1° settembre a Catania con la Coppa Italia. Nel tabellone maschile la testa di serie numero uno è la coppia formata da Fabrizio Manni e Carlo Bonifazi, secondi a Cesenatico sconfitti dai gemelli Ingrosso che si presentano a Cagliari non al completo.

Sarà presente in Sardegna, infatti, solo Paolo Ingrosso che farà coppia con l’azzurrino del Club Italia Jakob Windish. La wild card per il main draw è stata assegnata alla coppia di casa formata da Riccardo Romoli e Nicola Muccione. Proverà ad accedere al main draw dalle qualifiche anche Alberto Di Silvestre in coppia con Tobia Marchetto appena rientrati in Italia dopo l’esperienza in azzurro a Goteborg agli europei u20 terminata ai quarti di finale. Dopo l’avvio esaltante di stagione, Giulia Toti e Jessica Allegretti, vincitrici delle tappe di Milano e Cesenatico, arrivano a Cagliari da testa di serie numero uno in un tabellone nel quale spicca la presenza, sempre nel main draw, delle neozelandesi Francesca Kirwan e Olivia Macdonald già presenti a Cesenatico e nelle qualifiche della brasiliana fresca campionessa del mondo u21 Victoria De Souza che si presenta in coppia con Ilaria Ottaviani.

La formula prevista per questa tappa è quella del main draw a sedici coppie con doppia eliminazione mentre per quanto riguarda le qualifiche, con tabellone a 24 coppie a eliminazione diretta, saranno assegnati sei pass per aggiungersi alle dieci coppie già presenti nel main draw. Sarà possibile seguire il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley sui canali social della Federazione Italiana Pallavolo e della Fipav Sardegna e sul canale twitter @ItaBeachVolley. Le telecamere di Rai Sport seguiranno il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley. Nel week end di Cagliari le semifinali, con telecronaca di Marco Fantasia e commento tecnico di Claudio Galli, saranno trasmesse nella mattinata di domenica 7 luglio in diretta streaming su RaiPlay Sport mentre le finali, oltre alla diretta streaming su RaiPlay Sport nel pomeriggio, saranno trasmesse in differita TV su Rai Sport.

Montepremi: singola tappa 7.500 euro, Coppa Italia 10.000 euro, Finale Scudetto 15.000 euro.

Alla manifestazione seguirà il Trofeo delle Regioni Beach, dall’8 al 10 luglio, giunto alla sedicesima edizione. Sotto il sole e sulla sabbia, saranno 21 le Rappresentative Regionali che verranno suddivise in 7 gironi da 3 squadre (3 partite a girone, 2 partite a squadra) sulla base del Ranking. Il Trofeo delle Regioni – Kinderiadi, è la più importante delle competizioni italiana di pallavolo giovanile ed è organizzato sul territorio da FIPAV con il supporto dei suoi Comitati territoriali. L’Evento rappresenta il culmine dell’attività di tutte le rappresentative regionali ed è disputato da 21 squadre (ognuna in rappresentanza della propria Regione). Il logo della manifestazione, infatti, rappresenta un sole stilizzato con 21 raggi, uno per ogni Regione italiana. Partner Ufficiale della manifestazione è Kinder+Sport, di qui il nome “Kinderiadi”.

Quest’anno, a seguito della rinuncia della Valle D’Aosta e dell’Umbria Femminile, la Sardegna avrà due rappresentative sia per il maschile che per il femminile e l’Emilia Romagna due squadre per il Femminile.

Il Trofeo ha l’obiettivo di sviluppare, promuovere e qualificare la pratica della pallavolo giovanile sull’intero territorio nazionale. Il Ranking viene effettuato prendendo in considerazione il piazzamento nelle ultime 4 edizioni (a parità di posizione viene preso in considerazione il risultato migliore dell’ultima edizione; in caso di ulteriore parità si fa riferimento al miglior piazzamento della stagione precedente e in caso ancora di parità, il miglior piazzamento della stagione ancora precedente e così via).

La vittoria delle Kinderiadi, oltre al titolo di Campione d’Italia Under 18, garantirà alla coppia vincitrice l’ingresso nel tabellone principale della Finale del Campionato Italiano Assoluto in programma a Caorle dal 23 al 25 agosto. Il sito di riferimento per ogni info sul Trofeo delle Regioni di Beach è www.kinderiadivolley.it.

Albo d’Oro:

Maschile: 2004 Emilia Romagna; 2005 Puglia; 2006 Emilia Romagna; 2007 Puglia; 2008 Lazio; 2009 Trentino; 2010 Veneto; 2011 Veneto; 2012 Emilia Romagna; 2013 Trentino; 2014 Marche; 2015 Abruzzo; 2016 Marche, 2017 Veneto, 2018 Veneto.

Femminile: 2004 Emilia Romagna; 2005 Veneto; 2006 Sicilia; 2007 Veneto; 2008 Marche; 2009 Emilia Romagna; 2010 Abruzzo; 2011 Piemonte; 2012 Veneto; 2013 Lazio; 2014 Lombardia; 2015 Marche, 2016 Abruzzo, 2017 Veneto, 2018 Veneto.

Seguiranno dall’11 al 14 luglio il Campionato giovanile sardo e il Bper Serie beach 1, organizzato in collaborazione con il Manofuori beach village, un torneo a carattere nazionale che fa parte del bper beach volley Italia tour ed è inserito tra gli eventi nazionali e regala punti utili alla classifica generale per l’accesso alle finali scudetto.