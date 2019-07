Nuovo sbarco di migranti stamani nel Sulcis. Un barchino con a bordo 10 persone di sedicente nazionalità algerina arrivato intorno alle 11 a Porto Pino, in Comune di Sant’Anna Arresi.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Carbonia che hanno preso in consegna gli irregolari. Sono in corso ricerche per capire se qualcuno sia riuscito a dileguarsi.

Lo sbarco di stamani segue quello della notte del 3 luglio, quando alle 23,15 circa altri sei migranti sono stati intercettati dai Carabinieri nella spiaggia di Coa Cuaddus, nell’Isola di Sant’Antioco. Portati al Cpa di Monastir per l’identificazione, gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Cagliari, nel corso delle identificazioni dei sei, hanno arrestato Kamel Lakhel, 33enne.