“L’organizzazione sindacale Nursing Up chiede un intervento tempestivo a tutela degli infermieri dei Presidi Ospedalieri Sirai, CTO e Santa Barbara della Assl di Carbonia che ha provveduto all’organizzazione interna per il trasporto dei pazienti con le autoambulanze senza istituire una Unità operativa di infermieri dedicata e adeguatamente formata sui rischi specifici e dotata dei dispositivi di protezione individuale indispensabili alla tutela della salute degli operatori.

L’assenza del corso specifico obbligatorio per l’utilizzo della barella in dotazione nelle autoambulanze costituisce un pericolo per gli operatori sanitari e per gli stessi pazienti.

In particolare l’organizzazione della assl Carbonia prevede che siano gli infermieri in turno nei reparti di degenza (sottraendo il personale all’assistenza dei degenti ricoverati) quando vi è la necessità di un trasferimento a salire sulle autoambulanze privi di informative sui rischi specifici e sprovvisti dell’abbigliamento previsto come Dispositivo di Protezione Individuale”.

“L’organizzazione sindacale Nursing up non tollera che la razionalizzazione dei servizi sanitari e i tagli alla spesa si traducano nella violazione delle leggi a tutela dei lavoratori.

Sarebbe cosa a noi gradita che i tagli alla spesa si facessero sulla parte variabile dello stipendio dei coordinatori e dei dirigenti che nello specifico organizzano sistemi di lavoro pericolosi per la salute dei lavoratori”.

Diego Murracino, Dirigente Territoriale Nursing Up