A quarant’anni dal tour che segnò il sodalizio fra la Pfm (Premiata Forneria Marconi) e Fabrizio De André, e a venti dalla morte del cantautore genovese, il gruppo di Franz Di Cioccio continua a raccontare in musica quel grande periodo musicale.

Decine sono le date in tutta Italia per questa estate e la band torna in Sardegna per una unica data il prossimo lunedì 8 luglio a Ghilarza.

Il concerto con ingresso gratuito sarà in piazza per i festeggiamenti in onore di San Palmerio.