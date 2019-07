“A quasi due mesi dall’istituzione del tavolo tecnico in assessorato Sanità sulla vertenza Aias non si hanno ancora risposte da parte dell’Assessore alla Sanità sull’analisi dei crediti e intanto i lavoratori vedono crescere i loro arretrati stipendiali”, affermano in una nota Cgil Cisl e Uil.

“Si prende tempo ancora una volta, la sensazione è che nessuna novità ci sia se non ciò che abbiamo sempre saputo, staremo a vedere”, incalzano le organizzazioni sindacali.

“Tra i lavoratori la situazione è di forte tensione perché il tempo passa senza nessuna soluzione e le retribuzioni arretrate aumentano, e tanti sono anche i lavoratori licenziati che ancora aspettano risposte”… “Risorse pubbliche ingenti vengono destinate alla gestione dei servizi affidati all’AIAS per conto della Regione Sardegna e non si giustifica in alcun modo la situazione in cui versano i lavoratori”, denunciano le sigle.

La Giunta Solinas ha cancellato la possibilità di una nuova fase gestionale con Sas Domos e ora deve farci capire quale sia il suo progetto alternativo concreto, va bene che si lavori, in parallelo, con la Commissione d’inchiesta istituita in Consiglio Regionale ma i lavoratori non possono aspettare i tempi della politica, hanno bisogno degli stipendi subito per poter vivere”… “Ci appelliamo a tutti i Consiglieri Regionali ai deputati e ai Senatori Sardi per cercare una soluzione definitiva al dramma che vivono ormai da troppi anni i lavoratori Aias.”, conclude Cgil Cisl e Uil.