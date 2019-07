Rosario Fiorello, dopo essere stato protagonista dell’inaugurazione ufficiale della Forte Arena nel 2016, tornerà ad esibirsi sul suo palco il prossimo 20 Luglio con un nuovo imperdibile show, che aprirà il palinsesto 2019 del Teatro sotto le Stelle di Santa Margherita di Pula.

Unico ed originale, Il nuovo spettacolo, è stato ideato, scritto e appositamente creato per l’appuntamento del 20 Luglio in Sardegna e per l’evento tenutosi a Mantova alla fine di Giugno, che ha registrato il tutto esaurito.

In questa occasione, Fiorello porterà sul palco la sua e la nostra quotidianità. A suo modo, racconterà vizi e virtù di un’Italia che cambia, attraverso monologhi, gag e momenti di pura improvvisazione, che prendono spunto dall’attualità e dalle vicende personali di Fiorello stesso. L’ironia, marchio di fabbrica del Rosario nazionale, sarà la musa ispiratrice e trainante dell’intero show.

Sul palco Fiorello sarà accompagnato dalla sua band, diretta come di consueto dal Maestro Cremonesi. Lo spettacolo è scritto da Rosario Fiorello in collaborazione con Francesco Bozzi, Pierluigi Montebelli e Federico Taddia.