Intensi raid aerei siriani e russi sono in corso nella Siria nord-occidentale in aree abitate sotto il controllo dei terroristi , tra cui qaedisti e altri vicini alla Turchia.

Lo riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria secondo cui i bombardamenti hanno preso di mira nelle ultime ore i distretti a nord di Hama e quelli a sud di Idlib, lungo la linea del fronte tra le aree in mano ai taglia gola e quelle controllate dalle forze governative.

Sull’argomento continua da parte della stampa mondiale la disinformazione che afferma che siano sotto attacco i civili, mentre è evidente che il quelle zone siano rimaste sacche di guerriglieri terroristi arrivati da tutto il mondo.