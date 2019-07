Mobilitazione nazionale per salvare il porto canale di Cagliari: sindacati e parlamentari sardi si incontreranno lunedì prossimo, alle 16, nella sede della Uil del capoluogo per affrontare le iniziative da mettere in campo a favore dell’occupazione e dell’economia sarda con particolare riferimento proprio alla complicata situazione dello scalo di Macchiareddu. Il porto non è chiuso, è il grido di battaglia dell’Authority.

Ma, rispetto ai mesi scorsi, la situazione è peggiorata con l’avvio della procedura di licenziamento per duecentodieci dipendenti della Cict, il principale terminalista – gruppo Contship – dello scalo industriale di Cagliari. Trattative in corso anche al Ministero: proprio per questo motivo nei giorni scorsi l’ex comitato portuale ha rinviato il procedimento di decadenza del rapporto con la Cict.