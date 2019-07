Al via gli interventi di rifacimento del manto stradale lungo il viale Marconi a partire da lunedì 8 luglio.

I comuni interessati dalle lavorazioni sono Cagliari, Quartu S. Elena, Quartucciu e Selargius.

Gi interventi si svolgeranno unicamente in orario notturno, dalle 20:00 alle 6:00, per limitare i disagi alla circolazione, e avranno una durata di circa una settimana.

Nel tratto, della lunghezza di circa 1 km, saranno attivi restringimenti in entrambe le direzioni a seconda dell’avanzamento del cantiere.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.