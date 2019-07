“Abbanoa deve fare chiarezza sulla condanna inflitta dall’antitrust. La società gestore unico del servizio idrico integrato regionale, gestisce un servizio pubblico e non può esimersi dal rispetto degli utenti nell’esercizio delle sue attività”. Con queste parole Stefano Tunis, consigliere regionale di Sardegna 20venti, commenta la decisione dell’Antitrust”. “Quanto accaduto è grave sia in ordine alla più generale tutela del consumatore, sia in relazione al fatto che si tratta di una società completamente pubblica – precisa Tunis”.

“In ragione del controllo pubblico esercitato dall’Egas – conclude il leader di Sardegna 20venti – chiediamo con forza all’Assessore ai lavori pubblici un pronto intervento nei confronti della società al fine di esercitare un’azione di responsabilità che consenta di tutelare un interesse pubblico primario.