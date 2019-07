Sono sette gli incendi divampati oggi in Sardegna, spenti con l’ausilio dei mezzi aerei della flotta regionale.

I più impegnativi sono sono registrati a Sassari dove sono intervenuti due elicotteri e un Canadair, e a Ottana dove due mezzi aerei hanno lanciato bombe d’acqua per arginare il fuoco e supportare le squadre a terra di Protezione civile, Corpo forestale, vigili del fuoco e volontari impegnate nelle operazioni di spegnimento.

Negli altri incendi è intervenuto solo un elicottero. I roghi, le cui cause non sono state accertate si sono registrati a Uta, nel Cagliaritano, a Fonni, nel Nuorese, a Villagrande Strisaili e Triei in Ogliastra e Gonnostramatza, nell’Oristanese. Questo ultimo incendio è l’unico ancora non del tutto domato. Non si registrano problemi ad aziende e abitazioni.