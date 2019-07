Si terrà sabato 6 luglio alle ore 10:30 nel Santuario nuragico di Santa Vittoria di Serri, l’inaugurazione e la presentazione di “WAO – wine, archeology, oil”, il primo progetto turistico del territorio che vede uniti il patrimonio archeologico, il tessuto sociale e quello eno-gastronomico.

L’iniziativa nasce nel Sarcidano, zona centrale della Sardegna, ad una manciata di chilometri da Cagliari, ricca dal punto di vista archeologico e già in età nuragica vocata alla coltivazione di viti e ulivi per la produzione di vino e di olio. E’ frutto della collaborazione tra il Santuario Nuragico di Santa Vittoria di Serri, la Cantina Olianas di Gergei, l’oleificio Sa Mola di Escolca e il servizio NCC Su Noleggista.

“Il progetto WAO”, ha dichiarato il sindaco di Serri Samuele Gaviano, “mette insieme eccellenze del territorio che sorgono a pochissima distanza, valorizzando quanto di bello hanno da offrire e contribuendo al rilancio dell’economia legata al turismo e all’agricoltura.”

Il visitatore avrà la possibilità di vivere, acquistando un unico biglietto, tre esperienze che raccontano coerentemente il territorio sia dal punto di vista storico-culturale, che paesaggistico ed enogastronomico. L’evento si articolerà dunque nel corso dell’intera giornata del 6 luglio, e simulerà il percorso proposto al visitatore in fase di acquisto del biglietto WAO. “Prima tappa nel Santuario di Santa Vittoria”, riferisce Giorgio Angius della coop.

L’Acropoli nuragica, “un sito che registra un forte incremento turistico, un’attrazione sia dal punto di vista archeologico che naturalistico”.

Alle 17:30 i visitatori potranno recarsi all’oleificio Sa Mola ad Escolca dove ad accoglierli ci sarà la famiglia Cadoni con una ricca degustazione di oli. “Ci occupiamo di olivicoltura da quattro generazioni”, riferisce Alessandro, “e crediamo fermamente che lo sviluppo delle zone interne possa avvenire attraverso la collaborazione tra le realtà produttive del nostro territorio”.

I turisti potranno optare anche per un servizio di accompagnamento fra i tre siti o di trasporto da città, porti o aeroporti, grazie a Su Nolleggista. “Il mio compito sarà quello di connettere le tre attrazioni con un servizio di navetta”, racconta Marco Matta titolare dell’attività, “e allo stesso tempo far vivere ai nostri ospiti un’esperienza unica tra colori, sapori e profumi del nostro territorio”.

La giornata si concluderà con l’ultima tappa a Gergei alle 18:30, per la visita alla Cantina Olianas e l’aperitivo finale. “Produciamo vini biointegrali”, riferisce Rossella Lupo, “ottenuti da un’agricoltura etica, rispettosa dei ritmi della natura e della biodiversità. La vinificazione avviene anche in anfore di terracotta, dalle quali si ottengono vini eleganti e definiti, legati fortemente alla storia di questa Terra”.